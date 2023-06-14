Üye Girişi
Haberi Paylaş
İstanbul'da Suç Örgütü Üyesi 8 Kişi Sahte Altın İle Yakalandı

İstanbul'da Suç Örgütü Üyesi 8 Kişi Sahte Altın İle Yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul'da bir suç örgütü üyesi 8 kişi, 300 kilogram sahte külçe altın ile yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütü mensubu bazı kişilerin imal ettikleri sahte altınları piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'da bir suç örgütü üyesi 8 kişi, 300 kilogram sahte külçe altın ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütü mensubu bazı kişilerin imal ettikleri sahte altınları piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı fiziki takip ve istihbarat çalışmaları neticesinde, suç örgütünün kullandığı 8 adres belirlendi.

Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda 300 kilogram sahte külçe altın ve bunun yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title