İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İSTANBUL'da Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak'ta Eyüpsultan'da Serkan Yülcü'ye ait aracın çalınması, 2 Şubat günü Bahçelievler'de tekel bayi işletmecisi Tayfun Kaya'nin silahla yaralanması, 05 Şubat'ta Bakırköy'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda Muhammet Çakmak'ın yaralanması, Zeytinburnu'nda Mustafa Ak'ın aracının kurşunlaması üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu bu olaylara karıştıkları belirlenen, liderliğini Barış Boyun'un yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2'si savcılık tarafından, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.