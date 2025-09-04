İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 7 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Haberler

Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
