İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta bir inşaat projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleşen suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Esenyurt'ta bir inşaat projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleşen, ikamet eden kişileri silah zoruyla çıkaran ve yaralayan suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından aralarında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel'in de bulunduğu 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 11'i hakimlikçe tutuklanırken, Ergüzel'in de aralarında yer aldığı 13 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 20 Haziran Salı günü düzenledikleri operasyonda 24 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Esenyurt'taki bir siteye baskı ve tehditle yerleşen suç örgütü üyelerinin sitedeki bazı daireler için sahte ve ikiz satış yaparak mağdur ettiği vatandaşları darbedip siteden çıkardıkları belirlenmişti.

Aynı suç örgütüne yönelik 7 Nisan'da İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya, Muş ve İzmir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 21'i tutuklanmıştı.