İstanbul'da suç örgütü adına vatandaşları tehdit eden 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonun ardından vatandaşları şikayetlerini geri çekmeleri yönünde tehdit ettikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'taki bir inşaat projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleşen suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik 7 Nisan'daki operasyonun ardından çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda suç örgütüne yakın kişilerin operasyonun ardından siteye giderek, müştekileri tehdit edip şikayetlerini geri çektirmeye çalıştıklarını ve dairelerin elektriklerini kesecekleri yönünde söylemlerde bulunduklarını tespit etti.

Şüphelilerin, kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alınmıştı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'taki bir siteye baskı ve tehditle yerleşen suç örgütü üyelerinin, sitedeki bazı daireler için sahte ve ikiz satış yaparak mağdur ettiği vatandaşları darbettikleri ve siteden çıkarttıklarını belirlemişti.

Ekipler, İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 30 şüpheliyi yakalamıştı.