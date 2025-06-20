İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonda 38 Tutuklama

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İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, suç örgütlerine karıştığı tespit edilen 69 şüpheliden 38'i tutuklandı. Operasyonda birçok illegal silah ve mermi ele geçirildi.

İstanbul'da, suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 eyleme karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 69 şüpheliden 38'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, toplum düzenini zedeleyen, kamu güvenliğini tehdit eden, özellikle kurşunlama, yağma ve tehdit suçlarını motosikletli gruplar aracılığıyla işleyen organize suç örgütleri ile bu yapılanmalara silah temin eden yasa dışı silah tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Bahçelievler, Beşiktaş, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Ümraniye'de düzenlenen operasyonlarda 15 eyleme karıştığı iddia edilen 69 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 1 uzun namlulu silah, 111 ruhsatsız tabanca, 112 şarjör, 5 susturucu, 85 fişek ve 1007 silah mekanizması ele geçirildi.

Yakalanan 69 şüpheliden 40'ı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 38'i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlarda yakalanan silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Sergide incelemelerde bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzun her sokağı her köşesi her caddesinde suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Eski yeni çeteler fark etmeksizin mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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