İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon: 29 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "yağma", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "mala zarar verme", "tehdit" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye" düşürülmesi suçlarıyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, söz konusu suçları işledikleri belirlenen "yeni nesil" suç örgütlerine yönelik 14 Temmuz'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 29 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 27'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.