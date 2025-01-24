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İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon: 23 Tutuklama

İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon: 23 Tutuklama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 51 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. 23 şüpheli tutuklandığı bildirildi.

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, özellikle son dönemlerde motosiklet de kullanarak "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "iş yerlerine silahla ateş etme" suçlarına karışan, silahlı suç örgütlerini organize eden ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilerin adres ve kimliklerini belirledi.

Kentin çeşitli ilçelerinde 25 Aralık 2024 ile 18 Ocak'ta yapılan iki ayrı operasyonda 51 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 102 ruhsatsız tabanca, 321 şarjör, 2 otomatik tabanca, suikast tabancası, 2 bin 102 mermi, 10 av tüfeği ile çok sayıda uzun namlulu tüfek parçası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 24 şüphelinin işlemleri sürüyor.

"Her türlü şer odağına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir"

Operasyonlarda ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur" şiarıyla, organize suç örgütlerine ve şiddet içeren suç gruplarına yönelik mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Yıldız, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda, çok sayıda silah ele geçirildiğini vurguladı.

Kentin huzurunu tehdit eden suç gruplarına ve motosikletli suç örgütlerine yönelik mücadelelerinin aralıksız devam edeceğine işaret eden Yıldız, "Vatandaşlarımızın canına ve malına kasteden, huzur ve güvenliğimizi tehdit eden her türlü şer odağına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Suç örgütleri ve şehir eşkıyalarına buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; mutlaka devletimizin kadife eldiven içindeki çelik yumruğu ile karşılaşacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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