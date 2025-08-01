İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon: 14 Gözaltı

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, suç örgütlerine karışan 14 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, kurşunlama, tehdit ve yaralama gibi suçlara karışanların peşindeydi. Ayrıca 150 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, kent genelinde farklı tarihlerde iş yeri kurşunlama, tehdit ve kasten yaralama gibi suçlara karışan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı, 3 ruhsatsız tabanca ile iş yeri kurşunlamada kullanıldığı belirlenen çalıntı motosiklet ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan suç örgütlerini övüp propaganda yaptığı tespit edilen 150 sosyal medya hesabına ise erişim engeli getirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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