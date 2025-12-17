Haberler

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda suç örgütlerine yönelik 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında haraç nedeniyle yapılan kurşunlama olayları ve birçok suç unsuru ele geçirildi.

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy, Bakırköy, Ümraniye, Başakşehir, Üsküdar, Beşiktaş, Şişli, Sancaktepe, Küçükçekmece ve Beyoğlu ilçelerinde haraç nedeniyle iş yeri, ikametgah, hastane ve araç kurşunlanması olaylarına ilişkin çalışma yaptı.

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen 4 farklı operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Operasyonda 4 tabanca, çok sayıda fişek, suçta kullanılan çalıntı motosiklet ve 4 bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan 2 kadının, eylemlerde aktif rol oynadıkları ve çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Ayrıca şüphelilerden 8'inin, 13 Aralık'ta Beyoğlu'nda taşınma aşamasındaki özel hastanenin kurşunlanmasına karıştığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 7 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlara yönelik silahlı saldırıları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
