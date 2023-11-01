İstanbul'da Suç Örgütlerine Silah Temin Eden Şüphelilere Operasyon

İstanbul'da suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı yaparak suç örgütlerine satan, silah kaçakçılığı yapan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilere ait Ümraniye'deki adresler tespit edildi. Adreslere 26 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.M.V., M.Y.,O.K., S.Ç. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yeri, ev adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalar yapıldı. Aramalarda, 4 silah atölyesi, 73 tabanca 57 adet şarjör, 4 bin 985 silah gövdesi, 2 bin 74 silah sürgüsü, bin 87 açık uçlu silah namlusu, 4 bin silah imal edecek parça, 252 koli içerisinde 4 bin 192 silah kutusu, 2 silah kutusu kalıbı, 4 silah gövde kalıbı, 3 şarjör kalıbı, 6 lazer yazıcı, 3 mengene, 5 test atışı yapılmış içerisinde kovanlar bulunan doldur boşalt bidonu, 1 torba silah gövde üretiminde kullanılan polimer hammadde, 1 balistik yelek, 22 bin 155 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4 kişi tutuklandı.