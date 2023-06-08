İstanbul'da suç örgütlerine silah temin eden 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da suç örgütlerine silah temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Suç örgütlerine silah temin eden zanlıların faaliyetlerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik uzun süreli fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirlerdi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, adres, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ağır makineli otomatik tüfek, 3 uzun namlulu otomatik tüfek, 6 kısa namlulu otomatik tabanca, 52 tabanca, araç kumandası görünümlü suikast tabancası ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.???????