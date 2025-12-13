Haberler

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yapılan operasyonda, suç örgütlerine karışan 10 şüpheli gözaltına alındı. Gasp, yağma, kasten öldürme gibi suçlarla bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda motosiklet, kask ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma", "gasp", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "tehdit" suçlarına karışmış suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 23 Kasım'da Esentepe Mahallesi'ndeki motosiklet hırsızlığı, 6 Aralık'taki Başakşehir'de silahlı yaralama, 7 Aralık'ta Bakırköy'de araç kurşunlama, 9 Aralık'ta Ümraniye'de araç kurşunlama, 11 Aralık'ta Beşiktaş'ta iş yeri kurşunlama, 12 Aralık'ta Kadıköy'de ikamet kurşunlama ve Üsküdar'da araçtan havaya ateş açılması suçlarına karışan şüpheliler tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda kurşunlama eylemlerinde kullanılan motosiklet, kask ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin iş yeri, ev, şahıs ve araçlara yönelik ateş edip kaçması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma

Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
title