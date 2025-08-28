İstanbul'da Suç Çetelerine Yönelik Operasyonda 29 Gözaltı

İstanbul'da Suç Çetelerine Yönelik Operasyonda 29 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karıştığı tespit edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda silah ve para ele geçirildi. 16 zanlı tutuklandı.

İstanbul'da, 10 ilçede düzenlenen operasyonda tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karıştığı tespit edilen 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, ağustos ayı içerisinde "tehdit", "yağma" ve "kurşunlama" olaylarına karışan suç örgütlerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Küçükçekmece, Bakırköy, Arnavutköy, Esenyurt, Beyoğlu, Bağcılar, Beylikdüzü, Sancaktepe, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde yapılan operasyonda 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 tabanca, 225 fişek, 2 kask, 2 mont, çelik yelek, 23 bin 400 lira ve 200 avro ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan 16 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Ele geçirilen malzemeler Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

Operasyona ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Eski ve yeni nesil fark etmeksizin tüm suç gruplarıyla motosikletli suç çeteleri ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Huzurlu bir İstanbul için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'Öcalan' ve 'Genel af' çıkışı

Arınç'tan komisyona damga vuran "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi

Bakan Memişoğlu duyurdu! Hastane randevularında yeni dönem başlıyor
Kulüp başkanına silahlı saldırı: Dehşete düşüren cinayetin sebebi ortaya çıktı

Kulüp başkanına silahlı saldırı: Cinayetin sebebi ortaya çıktı
Doğada bedava toplanıyor! Kilosu altında yarışıyor: 10 bin lira

Doğada bedava toplanıyor! Kilosu altında yarışıyor: 10 bin lira
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade! Karakolda döküldü

Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.