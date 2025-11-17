İstanbul'da Su Zammı Tartışmaları Devam Ediyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) Genel Kurulu'nda, AK Parti'li Meclis Üyesi Abdurrahim Güneşdoğdu, suya her ay yapılan zammın yeni yılda devam etmesine tepki gösterdi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda, su satış ile kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.

Bu kapsamda, İBB Meclisinin 20 Kasım 2024'teki oturumunda alınan kararla İstanbul'da suya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay zam yapılması uygulamasının, 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar devam etmesi, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

"Gelinen aşamada, sadece enflasyon artışıyla su fiyatı belirlenmiyor"

AK Parti'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi Abdurrahim Güneşdoğdu, komisyon raporlarının aleni olduğunu, halka bir şekilde duyurulması gerektiğini ama kendilerine gelen komisyon raporunda tarife uygulama esaslarına ilişkin metin bulunmadığını söyledi.

Suya fiyat artışlarının enflasyonla olmadığını anlatan Güneşdoğdu, "Bu olay ilk çıktığında 2024 Kasım ayında yüzde 17 artı aylık enflasyon oranı üzerinden fiyatların belirleneceği noktasında bir karar alındı. O zaman su fiyatı 32 liraydı, bugün güncel su fiyatı 52 lira. Yüzde 50'nin, 60'ın üzerinde bir su zammı söz konusu burada. Bunu enflasyon ile açıklamak mümkün değil." diye konuştu.

İSKİ'nin suyun fiyatını enflasyon farkıyla belirlediği yönünde algı oluşturduğuna işaret eden Güneşdoğdu, şunları kaydetti:

"Ama mayıs ayındaki yapılan yüzde 10 zammı pas geçiyorlar. İSKİ hem oran olarak bir artış yapıyor hem de onu aylık olarak güncelliyor. Bu zamlarla birlikte su, İstanbul için Türkiye'nin en pahalı sularından biri haline geldi. Gelinen aşamada, sadece enflasyon artışıyla su fiyatı belirlenmiyor. Aralarda yüzdelik zamlarla bunun üzerine sürekli bir oran koyuyoruz. Kasım ve ocaktan bu güne sadece enflasyon oranında artış olsa su fiyatı en fazla 45 lira olurdu ama bugün 52 lira. Yıl sonu itibarıyla bunun daha da artacağını biliyoruz."

Güneşdoğdu, "Suyu ucuzlatacağız, bedava yapacağız.' hikayesinin sonunda İstanbul halkı Türkiye'nin en pahalı suyunu tüketiyor. Bunu İstanbul halkının hak etmediğini düşünüyoruz. Bu nedenle muhalefet ediyoruz." dedi.

CHP'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Mustafa Karaoğlu ise "Biz TÜFE ile Yİ-ÜFE oranındaki artış, artı bunun yarısı kadar bir artış oranını mayıs ayındaki genel kurulumuzda, tarifelerimizde kabul ettik. Ondan sonraki süreçte de TÜFE ile Yİ-ÜFE oranının toplamının yarısı kadar bir oranla her ay devletin açıklamış olduğu aylık enflasyon oranı neyse faturada her ayın 3. gününden itibaren bu şekilde bir yansıtma yapılıyor. Dolayısıyla aksi yöndeki beyanları kabul etmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.