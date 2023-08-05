İSTANBUL'DA SU TASARRUFU İÇİN "PERLATÖR" DAĞITILACAK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı, dün itibarıyla yüzde 35,94 'e kadar düştü. Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Sık sık su tasarrufu yapan yetkililer bir taraftan da soruna çözüm arıyor. İSKİ yakında 'perlatör' adı verilen musluk aparatlarının dağıtımına başlayacak. Aylık kullanımı 20 metreküpü alanların musluklarına aparat takılacak. Konuyla ilgili İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, uygulanacak tasarruf tedbirlerini anlattı.

"YÜZDE 40'LIK TASARRUF SAĞLIYOR"

"EYLÜL AYINDA ZAM TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

Pabuçdere Barajı - Yüzde 4,81