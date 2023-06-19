İstanbul'da su saatleri çalan hırsız suçüstü yakalandı

İstanbul'da mahalledeki apartman ve iş yerlerinden su saati ve aküleri çalan hırsız, vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Apartmanın önünde toplanan mahalle sakinleri su sayaçlarını çalan hırsızı tekme tokat dövdü.

İstanbul'da mahalledeki su saatlerini çalan hırsız, vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da mahalledeki apartman ve iş yerlerinden su saati ve aküleri çalan hırsız, vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Akgüvercin Sokak'ta meydana geldi. Son günlerde apartman ve iş yerlerinden su sayaçları ve aküleri çalan şahıs, bu sefer hırsızlık için geldiği apartmanda ev sahibi tarafından kıskıvrak yakalandı. Apartmanın önünde toplanan mahalle sakinleri su sayaçlarını çalan hırsızı tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.