Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da su saatleri çalan hırsız suçüstü yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul'da mahalledeki apartman ve iş yerlerinden su saati ve aküleri çalan hırsız, vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Apartmanın önünde toplanan mahalle sakinleri su sayaçlarını çalan hırsızı tekme tokat dövdü.

İstanbul'da mahalledeki su saatlerini çalan hırsız, vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da mahalledeki apartman ve iş yerlerinden su saati ve aküleri çalan hırsız, vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Akgüvercin Sokak'ta meydana geldi. Son günlerde apartman ve iş yerlerinden su sayaçları ve aküleri çalan şahıs, bu sefer hırsızlık için geldiği apartmanda ev sahibi tarafından kıskıvrak yakalandı. Apartmanın önünde toplanan mahalle sakinleri su sayaçlarını çalan hırsızı tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Güncel

İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title