İstanbul'da su pompasına uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı
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İstanbul'da su pompasına sakladığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da su pompasına sakladığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta Büyük İstanbul Otogarı'nda bir ticari aracı şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yolculuk eden U.K'nin elindeki siyah karton poşetteki su pompasını inceleyen polis, su pompasına zulalanmış 2 parça halindeki 610 gram uyuşturucuyu ele geçirdi. Zanlı, polislerce gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcılığına çıkartılan U.K, ifadesinin alınması sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel