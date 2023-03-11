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İstanbul'da su pompasına uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da su pompasına uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da su pompasına sakladığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da su pompasına sakladığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta Büyük İstanbul Otogarı'nda bir ticari aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yolculuk eden U.K'nin elindeki siyah karton poşetteki su pompasını inceleyen polis, su pompasına zulalanmış 2 parça halindeki 610 gram uyuşturucuyu ele geçirdi. Zanlı, polislerce gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan U.K, ifadesinin alınması sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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