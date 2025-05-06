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İstanbul'da Su Kesintisi Uygulaması Başlıyor

İstanbul'da Su Kesintisi Uygulaması Başlıyor
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İSKİ, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'deki bazı mahallelerde yarın saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle su kesintisi olacağını duyurdu. Kesinti, isale hattında gerçekleştirilecek çalışma nedeniyle yapılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'nin bazı mahallelerinde yarın saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar Terfi Merkezi çıkışında yer alan isale hattında vana ve debimetre montaj çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle yarın saat 20.00'den itibaren 10 saat süreyle şu mahallelere su verilemeyecek:

"Gaziosmanpaşa ilçesinde Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri. Eyüpsultan ilçesinde Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri. Sultangazi ilçesinde 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri."

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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