Su basan ev ve iş yerlerinde temizlik sürüyor İstanbul'da kuvvetli sağanak sonrası Haramidere'nin taşması sonucu su baskınına uğrayan çok sayıda ev ve iş yerinde temizlik çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da kuvvetli sağanak sonrası Haramidere'nin taşması sonucu su baskınına uğrayan çok sayıda ev ve iş yerinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Esenyurt'taki derenin taşmasından sonra Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde selin etkilediği ev ve iş yerlerindeki su tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AFAD, Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı, Esenyurt Belediyesi ve Polis Arama Kurtarma ekipleri, tahliyenin ardından iş yerleri ve evlerde temizlik çalışmalarını yürütüyor. Gece boyunca süren kuvvetli sağanak nedeniyle bodrum katta kalan aileler, su baskınları nedeniyle üst kattaki ailelerin evlerine sığınmıştı. AA / İlyas Kaçar - Güncel Güncel Haberler

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