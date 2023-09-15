İstanbul'da Su Arıtma Cihazı ve Elektronik Eşya Çalan Şüpheliler Yakalandı

İstanbul'da 150 bin lira değerinde su arıtma cihazı ve 600 bin lira değerinde elektronik eşya çalan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda elektronik eşya, pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

İstanbul'da 150 bin lira değerinde su arıtma cihazı ve 600 bin lira değerinde elektronik eşya çalan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda elektronik eşya, pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Küçükçekmece, Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan İ.E'ye ait su arıtma firmasına 25 Ağustos tarihinde hırsız girdi. Yaşanan hırsızlık olayında şüpheliler, 150 bin lira değerinde su arıtma cihazını çalarak kaçtı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. 4 Eylül tarihinde Avcılar, Üniversite Mahallesi E5 Yanyol Caddesi'nde Ö.A'ya ait elektronik eşya mağazasına giren hırsızlar 600 bin lira değerinde 25 televizyon, 2 bilgisayar, 1 elektrikli süpürge ve 1 saç kurutma makinesini araca yükleyerek çaldı. Hırsızlık Büro Amirliği yaptığı çalışmalarda iki hırsızlık olayını meydana getiren faillerin aynı kişiler olduğunu belirledi. Elektronik eşya mağazasında meydana gelen hırsızlık anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere, hafif ticari araçla mağazaya gelen şüphelilerin kepenkleri kırarak hırsızlığı gerçekleştirdikleri yansıdı. Mağazanın karşı binasında oturan bir vatandaşın cep telefonuyla da kaydedilen hırsızlık olayında araç plakası görüldü. Konuya ilişkin polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde olayın 2 şüphelisinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 Eylül'de Avcılar ve Esenyurt'ta 3 farklı adreste yapılan aramalarda 29 suç kaydı bulunan Nedim C. (22) ve 24 suç kaydı bulunan Hakan K. (27) yakalandı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde çalıntı olduğu değerlendirilen 1 bilgisayar, 1 elektrikli süpürge, 1 su arıtma cihazı, 1 vantilatör, 4 televizyon, 1 pompalı tüfek ve 1 sallama bıçağı ele geçirildi. Olayın failleri, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL