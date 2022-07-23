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İSTANBUL'DA STARLİNK HEYECANI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'DA STARLİNK HEYECANI

İSTANBUL semalarında sıralı şekilde görülen Starlink uyduları heyecana yol açtı.

İSTANBUL semalarında sıralı şekilde görülen Starlink uyduları heyecana yol açtı. Gökyüzünde sıralı parlak cisimleri gören vatandaşlar, bu anları görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı.

Akşam saatlerinde İstanbul semalarında görülen sıralı parlak cisimler heyecana yol açtı. Ülke genelinde gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimlerin Elon Musk'a ait Starlink uyduları olduğu belirtildi. Bu görüntüler vatandaşlarda heyecana yol açtı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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