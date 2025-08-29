İstanbul'da Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in Cinayetinde 7 Gözaltı
Çekmeköy'de eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 7 zanlı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Edirne'de yakalandığını açıkladı.
İstanbul'da eski Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in (49) öldürülmesiyle ilgili 7 zanlı gözaltına alındı.
Çekmeköy'de 27 Ağustos'ta Tuncay Meriç'in kafede oturduğu sırada silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya silahlı saldırıyı düzenleyen şüphelinin Edirne'de yakalandığını duyururken, soruşturma kapsamında 6 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel