İstanbul'da Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in Cinayetinde 7 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'de eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 7 zanlı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Edirne'de yakalandığını açıkladı.

İstanbul'da eski Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in (49) öldürülmesiyle ilgili 7 zanlı gözaltına alındı.

Çekmeköy'de 27 Ağustos'ta Tuncay Meriç'in kafede oturduğu sırada silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya silahlı saldırıyı düzenleyen şüphelinin Edirne'de yakalandığını duyururken, soruşturma kapsamında 6 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda taciz skandalı: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı

Metroda skandal: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.