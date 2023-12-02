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İstanbul'da sosyal medyada uygunsuz video paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

2 Aralık 2023 19:55 Son Güncelleme: 19:56 Abone Ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin sosyal medya hesaplarında uygunsuz video paylaşımı yaptığını tespit etti. Şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilecek.