İstanbul'da Sosyal Medya Üzerinden PKK Propagandası Yapan 13 Zanlı Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya uygulamaları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 13 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ile çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi.