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İstanbul'da Sosyal Medya Üzerinden PKK Propagandası Yapan 13 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Sosyal Medya Üzerinden PKK Propagandası Yapan 13 Zanlı Yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya uygulamaları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 13 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ile çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi.

İstanbul'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya uygulamaları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda 13 şüphelinin kimliklerini tespit eden ekipler, Bayrampaşa, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt, Eyüpsultan, Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sultangazi ve Pendik'teki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ile çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul PKK Güncel Haberler

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