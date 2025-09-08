Haberler

İstanbul'da Sosyal Medya Provokasyonuna Gözaltı

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan miting ve gösteri yasağına karşı yapılan provokatif paylaşımlar nedeniyle 24 sosyal medya kullanıcısı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'suç işlemeye tahrik' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Valiliğinin 6 ilçede miting, toplantı ve gösteri yasağına karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerçekleşen olaylarla alakalı "sosyal medyada halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet ettikleri" gerekçesiyle 24 sosyal medya kullanıcısı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Valiliğin Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de miting, toplantı ve gösteri yasağı kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla alakalı halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşım yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet eden sosyal medya hesaplarıyla ilgili çalışma yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 sosyal medya hesabının kullanıcısı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 214. maddesi uyarınca "suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerden 14'ü yakalanırken, 10 şüphelinin firari olarak aranmasına devam ediliyor.

Öte yandan savcılık, gözaltındaki 14 şüpheliden 9'unun ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri için emniyete talimat verdi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
500
