İstanbul'da Sosyal Medya Kullanıcısı Tutuklandı

İstanbul'da bir kişi, sosyal medya hesaplarında yayımladığı videoda halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'da bir kişi, sosyal medya hesaplarında yayımladığı videoda halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medya hesaplarında yayımlanan bir videoda suç unsurlarının yer aldığı bilgisi üzerine inceleme yaptı.

U.S. adlı sosyal medya kullanıcısının hesaplarından yayımladığı videoda Türk Ceza Kanunu'ndaki "suç işlemek için alenen tahrikte bulunmak", "halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak birbirini öldürmeye tahrik etmek" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlediği tespit edildi.

Kimlik ve adresi belirlenerek, gece saatlerinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılığa çıkarılan şüpheli U.S. ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.