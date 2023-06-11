İstanbul'da Sosyal Medya Kullanıcısı Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında yayımlanan bir videoda suç unsurlarının yer aldığı bilgisi üzerine inceleme yaptı. U.S. adlı sosyal medya kullanıcısının hesaplarından yayımladığı videoda halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul'da bir kişi, sosyal medya hesaplarında yayımladığı videoda halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medya hesaplarında yayımlanan bir videoda suç unsurlarının yer aldığı bilgisi üzerine inceleme yaptı.

U.S. adlı sosyal medya kullanıcısının hesaplarından yayımladığı videoda Türk Ceza Kanunu'nun "Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi ve halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak birbirini öldürmeye tahrik eden kişi" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlediği tespit edildi.

Kimlik ve adresi belirlenen şüpheli, gece saatlerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.S. adliyeye sevk edildi.