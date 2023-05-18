İstanbul'da, Son Bir Haftada Düzenlenen Operasyonlarda 130 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da son bir haftada Şişli, Esenyurt, Zeytinburnu, Pendik, Avcılar, Kadıköy, Eyüpsultan, Silivri ve Başakşehir'de düzenlenen 9 ayrı operasyonda 150 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'da son bir haftada Şişli, Esenyurt, Zeytinburnu, Pendik, Avcılar, Kadıköy, Eyüpsultan, Silivri ve Başakşehir'de düzenlenen 9 ayrı operasyonda 150 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilerek, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmaların devamında 8-16 Mayıs arasında Şişli, Esenyurt, Zeytinburnu, Pendik, Avcılar, Kadıköy, Eyüpsultan, Silivri ve Başakşehir'de düzenlenen 9 ayrı operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda, 137 kilo 136 gram uyuşturucu, 178 bin 716 uyuşturucu hap ve 2 tabanca ile hassas terazi ele geçirildi. İstanbul Narkotik Masası'nın operasyonuyla ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile diğer materyaller İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Operasyon görüntülerinde, uyuşturucu hapların çoğaltıldığı daire ile bir otomobilin ön yolcu koltuğunun altına zula diye tabir edilen gizli bölmede ele geçirilen uyuşturucular yer alıyor.