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İstanbul'da son bir ayda 5 bin 823 kaçak göçmen yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir ayda 5 bin 823 kaçak göçmen yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme merkezlerine teslim edildiğini açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir ayda 5 bin 823 kaçak göçmen yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme merkezlerine teslim edildiğini açıkladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; son bir ayda kaçak göçmenlere yönelik kentte peş peşe operasyonlar düzenlendi. 15 Mayıs ile 14 Haziran tarihleri arasında Türkiye'de kaçak durumda bulunan 5 bin 823 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Kaçak göçmenler, haklarında yasal işlem yapılarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme merkezlerine teslim edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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