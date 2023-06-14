İstanbul'da son bir ayda 5 bin 823 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir ayda 5 bin 823 kaçak göçmen yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme merkezlerine teslim edildiğini açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir ayda 5 bin 823 kaçak göçmen yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme merkezlerine teslim edildiğini açıkladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; son bir ayda kaçak göçmenlere yönelik kentte peş peşe operasyonlar düzenlendi. 15 Mayıs ile 14 Haziran tarihleri arasında Türkiye'de kaçak durumda bulunan 5 bin 823 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Kaçak göçmenler, haklarında yasal işlem yapılarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme merkezlerine teslim edildi.