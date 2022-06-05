İstanbul'da Son 5 Ayda 528 Düzensiz Göçmen Yakalandı, Evlerini Düzensiz Göçmenlere Kiraya Veren 33 Kişi Gözaltına Alındı - Haberler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son beş ay içerisinde İstanbul'un 8 ayrı ilçesindeki 37 şok evine düzenlenen operasyonlarda 528 düzensiz göçmen yakalandığını, göçmenlere kanuna aykırı şekilde evlerini kiraya veren 33 mülk sahibinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, düzensiz göçmenlere karşı son beş ay içerisinde düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, 'göçmen kaçakçılığı' suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.01.2022 ile 01.06.2022 tarihleri arasında Esenler, Arnavutköy, Zeytinburnu, Sultangazi, Fatih, Küçükçekmece, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen 37 farklı adreste düzensiz göçmenlerin yaşadığı tespit edilmiştir.

Çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyon sonucunda şok evlerinde yaşayan 528 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Adreslerde yapılan incelemelerde, düzensiz göçmenlerin yaşam alanlarının rutubetli, havasız, hijyen kurallarına aykırı olduğu ve her adreste 10 ile 15 düzensiz göçmenlerin yaşadığı tespit edilmiştir. Operasyonlarda göçmen şahıslara evlerini kiralayan 33 şahıs yakalanarak muhafaza altına alınmış, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 29 şahıs ise serbest bırakılmıştır. Ayrıca düzensiz göçmenlere evlerini kiralayan şahıslara toplamda 180 bin 180 TL idari para cezası kesilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan 528 düzensiz göçmen işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edilmiştir."

ANKA / Güncel