İstanbul'da 'Soğuk Savaş' Hesaplarına Soruşturma

Güncelleme:
(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan video içeriğiyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlattı. Programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve sosyal mecralarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed'le ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemi içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edildiği belirtildi.

Bu tespit üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 216/1. maddesi uyarınca soruşturma başlatıldı. Programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

