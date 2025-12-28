Haberler

İstanbul'da sokakta yaşayan 159 kişi misafirhanelere yerleştirildi

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, soğuk havanın etkisiyle sokakta kalan 159 kişiyi misafirhanelere ve otellere yerleştirdi. Vali Davut Gül'ün talimatıyla Emniyet, Jandarma ve Sosyal Hizmet ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşları toplayarak, soğuk havadan korumak için yardımda bulundu.

??????? İstanbul Valiliği tarafından, soğuk havanın etkisi altına giren kent genelinde sokakta yaşayan 159 kişi misafirhane ve otellerde konaklatılıyor.

Kentte soğuk havanın etkisini artırması üzerine Vali Davut Gül'ün talimatıyla Emniyet, Jandarma ve Sosyal Hizmet ekipleri sokakta yaşayan vatandaşları toplamaya başladı.

Son iki günde kent genelinde 159 kişi ekiplerce bulundukları alanlardan alınarak kamu misafirhanelerine ve otellere yerleştirildi.

Valilikten yapılan çağrıda İstanbullulardan, sokakta kalan insanları 112'yi arayarak ekiplere bildirmeleri istendi.

Kaynak: AA



