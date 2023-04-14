İstanbul'da sivil toplum kuruluşlarından Filistin'e destek

Milli İrade Platformu adı altında toplanan 26 sivil toplum kuruluşu, Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Sancaktepe'deki Samandıra Ebubekir Sıddık Camisi önünde "Kudüs için kıyamdayız" yazılı pankart açan grup, İsrail ve ABD aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Sancaktepe Ensar Vakfı Şube Başkanı Enes Oruç, Müslümanlar olarak Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde haksızlıklar karşısında susmadıklarını ve susmayacaklarını söyledi.

Filistin'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da yapılan her türlü haksızlığa ve zulme karşı olduklarını dile getiren Oruç, "Zulüm devam ettikçe bizler de zalimlere karşı durmaya, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Zalim ve terörist İsrail, uluslararası hukuka, insan hakları ve insanlığa aykırı olarak Filistin topraklarını işgal etmiştir ve Filistin halkına zulüm etmektedir. İsrail'in veya dünyanın herhangi bir yerinde başka bir devletin zulmü devam ettikçe, bizler de mazlumların yanında olacağız, zulme karşı duracağız." ifadelerini kullandı.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.