Sivas Tanıtım Günleri, 16. Kez Düzenlendi

Sivas Platformunca her yıl düzenlenen "Sivas Tanıtım Günleri"nin 16'ncısı, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, bu yıl "Selçuklu'dan Günümüze Eğitim Şehri" başlığıyla düzenlenen etkinliğin açılışında, Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem'in bugün bütün Sivas'ı yüreğine sığdırdığına şahitlik ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin tarih içerisinde çok zor dönemeçlerden geçtiği zamanlarda Sivas'ın çok onurlu bir duruş sergilediğini belirten Adan, "Her 300 yılda ancak büyük milletlerin bağrından çıkabilecek olan Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yapan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doğuşun temellerinin atıldığı yer Sivas'tır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koydukları iradenin iki gücü bulunduğunu ifade eden Adan, bu güçlerden birinin Allah, diğerinin millet olduğunu, milletle çıkılan yolda her sonucun alınacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretindeki konuşmasına değinen Adan, "Cumhurbaşkanımız çok büyük bir onurla Birleşmiş Milletlerdeki konuşmasında, dünyaya mazlumun sıkıntılarını dile getirirken, Selçuklu Kartalı'ndan da bahsetti. Selçuklu Kartalı anlam itibarıyla hem Doğu'yu hem Batı'yı kucaklamak üzere bir mesaj vermektedir. Dolayısıyla Sivas bir sürü hazinenin içinde olduğu bir sandık gibidir. Halk şairleriyle, halk ozanlarıyla bütün Türkiye'ye mal olmuştur." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu da Sivas'ta Türkiye'nin en büyük maden yataklarının yer aldığını söyledi.

Yakın zamanda iki rüzgar santralinin Sivas'ta olacağını belirten Şatıroğlu, Sivas'ın enerjisinin Türkiye'nin enerjisi olduğunu dile getirdi.

Sivas Platformu Başkanı Erdem ise Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk defa bir şehrin tanıtım gününün gerçekleştirildiğini kaydetti.

Erdem, Sivas Günleri'ne ilişkin, "Her sene Sivas'ın bir güzelliğini öne çıkarıyorduk. 5 üniversiteyle Selçuklu'dan bugüne uzanan bir ilim yuvasıdır Sivas. Selçuklu'nun ektiği tohumlar Sivas'ta her zaman ayakta kalmıştır. Kadim medeniyete sahip bir ecdadın torunları olarak Sultanşehir'i tarif ederken Selçuklu ile başlıyoruz, Osmanlı ile devam ediyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı şehir diyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinliğe, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Tuna, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, milletvekilleri, parti temsilcileri ve siyasetçiler de katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, protokoldekiler stantları gezerek yöresel tatları deneyimledi.