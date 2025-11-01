İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis İstanbul Boğazı ve çevresinde de etkisini gösterdi. Sis nedeniyle bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sis İstanbul Boğazı ve bazı ilçelerde etkili oldu. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Üsküdar'da ve Başakşehir'de de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.