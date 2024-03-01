İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

Kentte sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, İstanbul Boğazı'nın kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri arasındaki bölgede yoğunlaşıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresi ile Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Kağıthane ve Sarıyer'de de sis etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı üzerinde görüş mesafesinin bazı noktalarda azaldığı görüldü.