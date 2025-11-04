İstanbul'da Sabah Sis Etkili Oldu, Trafik Yoğunluğu Yüzde 71'e Yükseldi
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, sürücülerin yavaş ilerlemesine neden oldu. Saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Sürücülerin dikkatli olması ve hızlarını azaltmaları gerektiği ifade ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel