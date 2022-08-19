İstanbul'da sis etkili oldu: Haliç Köprüsü sisten kayboldu İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle Haliç Köprüsü adeta yok oldu. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle Haliç Köprüsü adeta yok oldu. Pierlotti Tepesi'nden çekilen sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sabah saatlerinde etkili olan sis, Alibeyköy, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa'da etkili oldu. Pierlotti Tepesi'nde görülen sis kartpostallık manzaralar oluşturdu. Görüş mesafesinin belirli ölçüde düşmesi nedeniyle Haliç Köprüsü gözden kayboldu. Haliç Köprüsü'nde de etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesiyle trafiği olumsuz etkiledi. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Gaziosmanpaşa Eyüpsultan İstanbul Haliç Güncel Haberler

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