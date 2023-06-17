İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
Güncel Haberler
İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı İstanbul'da gece yarısına doğru çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
İSTANBUL - İstanbul'da gece yarısına doğru çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul ve birçok şehirde yağmur bekleniyor. Yağmur öncesinde İstanbul'da gece yarısına doğru çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Geceyi gündüze çeviren şimşekler Üsküdar sahilden görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk - Güncel