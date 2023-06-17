İstanbul'da şimşek ve gök gürültüsü etkili oldu Şimşekler geceyi aydınlattı İstanbul'da beklenen yağış öncesi çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

İstanbul'da şimşek ve gök gürültüsü etkili oldu

Şimşekler geceyi aydınlattı

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen yağış öncesi çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış öncesi gece saatlerinde peş peşe şimşekler çakmaya başladı. Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkili olan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.