İstanbul'da Silahlı Video Paylaşımı: 5 Zanlı Gözaltına Alındı
İstanbul'da bir araçtan silahlı video paylaşan 5 kişi gözaltına alındı. Emniyet güçleri, video içeriğinde yer alan airsoft tüfek ile birlikte diğer silahları ele geçirdi.
İstanbul'da araç içerisinden yapılan silahlı video paylaşımıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, dün bir araçtaki 2 kişinin uzun namlulu silah görünümlü airsoft tüfekle sosyal medyada video paylaştıkları tespit edildi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda, video içeriğinde yer alan airsoft tüfek ile 1 havalı tüfek ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel