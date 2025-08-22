İstanbul'da Silahlı Video Paylaşımı: 5 Zanlı Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir araçtan silahlı video paylaşan 5 kişi gözaltına alındı. Emniyet güçleri, video içeriğinde yer alan airsoft tüfek ile birlikte diğer silahları ele geçirdi.

İstanbul'da araç içerisinden yapılan silahlı video paylaşımıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, dün bir araçtaki 2 kişinin uzun namlulu silah görünümlü airsoft tüfekle sosyal medyada video paylaştıkları tespit edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, video içeriğinde yer alan airsoft tüfek ile 1 havalı tüfek ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
Bir günde 3 kadının öldüğü kentte sır perdesi aralandı

Bir günde 3 kadının öldüğü ilçede sır perdesi aralandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.