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İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama

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Maltepe, Tuzla, Pendik ve Gebze'deki esnafa baskı ve şiddet uygulayarak iş yerlerinin yağmaladıkları tespit edilen silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul, Kocaeli ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MALTEPE, Tuzla, Pendik ve Gebze'deki esnafa baskı ve şiddet uygulayarak iş yerlerinin yağmaladıkları tespit edilen silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul, Kocaeli ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Yunanistan'da firari haldeki Maltepe'de galerici olarak tanınan M.B. isimli kişi liderliğindeki silahlı suç örgütünün Maltepe, Tuzla, Pendik ve Gebze ilçelerinde faaliyet gösteren esnaflara baskı ve şiddet uygulayarak haksız kazanç elde ettiği, iş yerlerini yağmalamaya çalıştıkları tespit edildi. Yapılan soruşturmada, silahlı suç örgütü tarafından Nitelikli Yağma, Yağma, Suça Azmettirme, Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Tehdit suçlarının gerçekleştirildiği tespit edildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

3'ü cezaevinde, 5'i yurtdışında olmak üzere toplam 25 şüpheliden 17 şüphelinin yakalamasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik İstanbul'da 18, Kocaeli'nde 11 ve Kars'ta 1 adres olmak üzere toplam 30 adrese 28 Mayıs Salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bugün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen şüphelilerden; 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 12 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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