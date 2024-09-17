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İstanbul'da Silahlı Saldırılara Yönelik Büyük Operasyon: 13 Gözaltı, 227 Silah Ele Geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin başlattığı operasyonda 6 ilçede 13 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda toplam 227 silah ve 227 şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin silahları davul fırınlarında gizleyerek sattıkları belirlendi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde kentin çeşitli noktalarında iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili operasyon başlattı. 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı; 227 silah ve 227 şarjör ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin silahları davul fırınların içine gizleyerek sattıkları öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde işyerlerine düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, suç örgütlerine silah satışı yapanları tespit etmek ve silah sevkiyatının önüne geçmek için yaptıkları çalışmalarda önce şüphelilerin izine ulaştı. Bir süre şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, silahların davul fırın içinde taşındığını ardından da satıldığını belirledi.

227 SİLAH VE ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ

Bağcılar, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 227 silah ve 227 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 10'u işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 9'u tutuklandı 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.3 şüphelinin ise, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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