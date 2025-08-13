İstanbul'da Silahlı Saldırılara Operasyon: 13 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 6 iş yerine düzenlenen silahlı saldırılar sonrası gerçekleştirilen operasyonda 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, şehir güvenliğini sağlamak adına operasyonların devam edeceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 6 iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirilmesine ilişkin düzenlenen operasyonda 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 18 Mayıs-8 Ağustos tarihlerinde 6 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 13 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, operasyonların düzenlenmesine katkı sunanları tebrik etti.

Yerlikaya, "Şehirlerimizin huzurunu bozan şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Yatakta akıl almaz ölüm! 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti

220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan yine bildiğiniz gibi

Arda yine bildiğiniz gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.