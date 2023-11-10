Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

İstanbul'da silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

İstanbul'da gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma yaparak şüpheliyi tespit etti. Zanlı, yurt dışına kaçmak için hazırlık yaparken yakalandı ve tutuklandı.