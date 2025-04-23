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İstanbul'da Silahlı Saldırı Operasyonu: 8 Tutuklama

İstanbul'da Silahlı Saldırı Operasyonu: 8 Tutuklama
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Büyükçekmece ve Şişli'deki silahlı saldırılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. Olaylarla bağlantılı şüphelilerin kimlikleri güvenlik kamerası görüntüleri ve kriminal incelemelerle tespit edildi.

Büyükçekmece ve Şişli'deki silahlı saldırılara ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 17 Nisan'da Büyükçekmece'de görevi başındaki polis ekiplerine yönelik silahlı saldırıyla bağlantılı 5 şüpheliyi 18 Nisan'da yakaladı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli'de 17 Mart'ta bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada ise olay yerinde bulunan tabanca ve boş kovanlar üzerinde yapılan kriminal inceleme ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak 6 şüpheli tespit edildi. Güvenlik güçlerinin 18 Nisan'da düzenlediği operasyonda yakalanan bu şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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