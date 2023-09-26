İstanbul'da silahlı saldırı: Motosikletli genç yaralandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosikletli bir genç, sırtından silahla vurularak yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Küçükçekmece'de motosikletli genç silahla sırtından vuruldu

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de motosiklet sürücüsü, kimliği belirsiz iki şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası sırtından yaralanan genç hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde seyir halindeki motosikletli Umut M., bir başka motosiklete binen kimliği belirsiz 2 şahsın silahlı saldırısına uğradı. Şahıslar, Umut M.'ye 5 kez ateş ederken M., sırtından vurularak motosikletten düştü. Saldırganlar motosikletleri ile olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan M., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken emniyet ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.