İstanbul'da Silahlı Saldırı Hazırlığında Olan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sultangazi'de husumetli oldukları kişilerle ilgili silahlı saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 5 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Araçta otomatik silah, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

İstanbul'da husumetli oldukları kişilere yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları anlaşılan 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince Sultangazi'de gerçekleştirilen sabit yol uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan bir aracın, motor ve şasi numarası değiştirilerek "change" yapılan araçlardan olduğu belirlendi.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda otomatik silah, ruhsatsız tabanca, 26 fişek, 3 farklı plaka ve kar maskesi ele geçirildi.

İncelemelerin devamında şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri, husumetli oldukları kişilere yönelik silahlı saldırı planladıkları belirlendi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda da şüphelilerle irtibatlı oldukları değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

