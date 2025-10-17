İstanbul'da Silahlı Saldırı: Bir Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da iş yerine ve kaldırımdaki kişilere silahla ateş edilmesiyle meskun mahalde ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 28 Eylül'de Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'ndeki bir iş yerine silahla ateş edilmesi, Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'ndeki meskun mahalde ateş açılması, 10 Ekim'de de Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde kaldırımdaki 3 kişiye silahlı saldırı düzenlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olaylarda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, otomobille Gaziosmanpaşa'ya kaçtığı tespit edilen 2 zanlıyı, park halindeki aracın önünde gözaltına aldı.

Şüphelilerden R.K. (19) Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi, H.D. ( 17) ise Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D. hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verilirken, R.K. tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin Yeşilpınar Mahallesi'ndeki iş yerinin önüne, otomobille gelerek araç içinden silahla ateş açtıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.